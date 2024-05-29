Подстанцию Волгоградской ГРЭС за 1,5 млрд рублей реконструирует компания из Чувашии





В Волгоградской области подведены итоги аукциона на право реконструкции электроподстанции «Волгоградской ГРЭС», расположенной в Кировском районе регионального центра. Как сообщает ИА «Высота 102», масштабный инфраструктурный проект реализует ООО «Элтера» из Чувашии.

Согласно информации, размещенной на Госзакупках, подрядчикам предстоит демонтировать старые конструкции, распланировать участок, оборудовать фундаменты, смонтировать на них новое оборудование и произвести пусконаладочные работы. Кроме того, контрактом предусмотрено благоустройство прилегающей к ГРЭС территории.

Компания «Элтера», сообщает ИА «Высота 102», стала единственным участником торгов. На реализацию проекта из бюджета будет потрачено 1,5 млрд рублей.

Напомним, выведенный из строя комплекс «Волгоградской ГРЭС» был недавно возвращен в собственность региона. Восстановление местной электроподстанции позволит создать задел мощности для реализации серии крупных инвестиционных проектов на площадке бывшего завода «Химпром». Так, уже в ближайшие годы здесь должен появиться современный комплекс по производству метанола, а также предприятия, выпускающие полимерную и лакокрасочную продукцию.

Фото из архива ИА «Высота 102»