В Волгограде 500 кикбоксеров поборются за «Кубок Сталинграда»





В Волгограде 28 мая состоялось торжественное открытие всероссийских соревнований по кикбоксингу «Кубок Сталинграда», посвященных 106-й годовщине образования регионального управления ФСБ России. В церемонии открытия принимали участие сотрудники и ветераны волгоградского УФСБ.





– В соревнованиях принимают участие около 500 юношей и девушек в возрасте от 13 лет и старше из 25 регионов Российской Федерации, – рассказали ИА «Высота 102» в УФСБ России по Волгоградской области. – Ребята представляют Саратовскую, Астраханскую, Ростовскую области, а также Центральный федеральный округ. На соревнования в Волгограде также приехали команды из Донецкой и Луганской народных республик.













Отметим, что соревнования, которые проходят на базе Волгоградской государственной физакадемии, организованы при участии и поддержке УФСБ России по Волгоградской области комитетом физической культуры и спорта региона и областной Федерацией кикбоксинга.





Соревнования продлятся до 30 мая. В финальных боях будут выявлены победители и призеры.









УФСБ России по Волгоградской области учреждены специальные призы для награждения наиболее отличившихся участников в следующих номинациях: «Лучший боец соревнований», «За лучшую технику», «За волю к победе».









Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»