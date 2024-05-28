В Волгоградской области выросла заболеваемость ОРВИ среди детей до 6 лет

Рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями произошел в Волгоградской области среди детей до 6 лет. Как сообщает V102.RU, территориальное управление Роспотребнадзора фиксирует увеличение на 10% заболевших в возрастных группах от 3 до 6 лет, на 11% - от нуля до 2 лет.

- В структуре циркулирующих возбудителей преимущественная циркуляция вирусов негриппозной этиологии с преобладанием риновируса, РС-вируса, COVID-19, метапневмовируса, - уточнили в Роспотребнадзоре.

Специалисты указывают на необходимость соблюдения профилактических мероприятий в детских садах, пришкольных и загородных оздоровительных лагерях. Детей с признаками ОРВИ лучше оставить дома до выздоровления, а в учреждениях необходимо вводить «утренний фильтр», чтобы выявить заболевших. Также необходимо соблюдать режим уборки и дезинфекции помещений, чаще мыть руки и проветривать помещения.