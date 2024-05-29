В Волгоградской области вновь решили перераспределить бюджет региональной программы обязательного медицинского страхования. На этот раз корректировки затронут пациентов, находящихся на учёте по сахарному диабету, онкологии и болезням крови. Как сообщает ИА «Высота 102», внесённый в региональный парламент законопроект предусматривает двукратное сокращение объёмов диспансерных наблюдений первых двух групп для наращивания профилактики последней.

– Проектом закона предлагается увеличить объёмы медицинской помощи в рамках диспансерного наблюдения болезней системы кровообращения до 408,1 тыс. комплексных посещений. Уменьшить объёмы медицинской помощи в рамках диспансерного наблюдения онкологических заболеваний до 53,5 тыс., сахарного диабета – до 57,3 тыс. посещений, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом ранее утверждённой редакцией бюджета фонда предусмотрены 103,6 тыс. наблюдений онкологических больных, 137,6 тыс. пациентов с сахарным диабетом и лишь 288,2 тыс. человек, стоящих на учёте по болезням крови.

По информации специалистов, первые два показателя изначально были существенно завышены по отношению к утверждённому Минздравом России нормативу, а пациенты с болезнями крови, напротив, были неоправданно обделены возможностью пройти диспансерный приём.

На сегодняшний день по болезням кровообращения в Волгоградской области на диспансерном учёте находятся 510,1 тыс., по сахарному диабету – 114,7 тыс., по онкологическим заболеваниям – 71,9 тыс. пациентов.

Отметим, ранее стало известно о планах региональных властей по перераспределению средств, заложенных в бюджете региональной программы ОМС на диагностирование новой коронавирусной инфекции.