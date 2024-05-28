



Иерей Георгий Родионов из города Камышина побывал в зоне специальной военной операции в расположении одного из воинских подразделений Волгоградского гарнизона, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу епархии региона.

В расположении настоятель храма Пророка Божия Илии передал бойцам посылки от родных и прихожан, а также снаряжение от неравнодушных жителей Камышина.

В зоне СВО настоятель храма провел в этот раз три дня – с 21 по 24 мая. Отец Георгий провел для участников спецоперации богослужения, в ходе которых они могли исповедоваться и причаститься.

Фото: Епархия Волгоградской области / ВКонтакте