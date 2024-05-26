В Волгограде звездные шеф-повара сошлись в кулинарном баттле

Звездные гости из Москвы накормили посетителей ЦПКиО авторскими блюдами из продуктов, выращенных в Волгоградской области.

— В течение двух дней 24 и 26 мая проходили съемки телевизионной передачи «Повара на колесах». В финале передачи мастера сошлись в кулинарном баттле. Фудтрак яркой раскраски в течение сегодняшнего дня работал на площадке перед колесом обозрения Центрального парка, — рассказали V102.RU в ООО «Парк».





Кулинарное тревел-реалити открывает богатую историю, кухню и культуру регионов России. В эфире «Первого канала» выпуск про Волгоград можно будет увидеть в конце июня.





К слову, команда звездных поваров оценила крытый мега-автодром, покаталась на катамаранах-фламинго в озере, попробовала кофе в фудкорте и поучаствовала в пенной вечеринке.

Напомним, снятую в Волгограде военную мелодраму покажут по всей стране 23 февраля.

Фото: ООО «Парк»