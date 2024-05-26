Общество

В Волгограде звездные шеф-повара сошлись в кулинарном баттле

Общество 26.05.2024 21:32
0
26.05.2024 21:32


Звездные гости из Москвы накормили посетителей ЦПКиО авторскими блюдами из продуктов, выращенных в Волгоградской области. 

— В течение двух дней 24 и 26 мая проходили съемки телевизионной передачи «Повара на колесах». В финале передачи мастера сошлись в кулинарном баттле. Фудтрак яркой раскраски в течение сегодняшнего дня работал на площадке перед колесом обозрения Центрального парка, — рассказали V102.RU в ООО «Парк».


Кулинарное тревел-реалити открывает богатую историю, кухню и культуру регионов России. В эфире «Первого канала» выпуск про Волгоград можно будет увидеть в конце июня.


К слову, команда звездных поваров оценила крытый мега-автодром, покаталась на катамаранах-фламинго в озере, попробовала кофе в фудкорте и поучаствовала в пенной вечеринке.  

Напомним, снятую в Волгограде военную мелодраму покажут по всей стране 23 февраля. 

Фото: ООО «Парк» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.05.2024 18:11
Общество 26.05.2024 18:11
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2024 16:56
Общество 26.05.2024 16:56
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2024 15:48
Общество 26.05.2024 15:48
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2024 14:56
Общество 26.05.2024 14:56
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2024 14:05
Общество 26.05.2024 14:05
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2024 12:23
Общество 26.05.2024 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2024 11:34
Общество 26.05.2024 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2024 10:30
Общество 26.05.2024 10:30
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2024 10:03
Общество 26.05.2024 10:03
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2024 09:19
Общество 26.05.2024 09:19
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2024 08:31
Общество 26.05.2024 08:31
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2024 07:51
Общество 26.05.2024 07:51
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2024 22:15
Общество 25.05.2024 22:15
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2024 21:12
Общество 25.05.2024 21:12
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2024 20:52
Общество 25.05.2024 20:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:59
Открыли пляжный сезон: российские волейболисты разыграли медали на песочных кортах «Динамо» в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:32
В Волгограде звездные шеф-повара сошлись в кулинарном баттлеСмотреть фотографии
21:03
Ребята, мы все потеряли?: «Ротор» на выезде проиграл «Чайке» со счетом 1:3Смотреть фотографии
20:52
Юрист семьи покалеченного в «Воинграде» волгоградца обвинил ответчиков в кумовствеСмотреть фотографии
19:31
На видео попала массовая драка у ресторана «Кацо» в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:11
«Когда-то сюда может вернуться вода»: заброшенный родник жизни на Мамаевом кургане стал приютом для диких животныхСмотреть фотографии
16:56
Битту Маллик, краски Холи и счастье: в ЦПКиО Волгограда прикоснулись к ИндииСмотреть фотографии
15:48
Aviaincident: в аэропорту Волгограда на старте отказали тормоза самолета DR1/LСмотреть фотографии
14:56
Возмутившая Бастрыкина горе-мать оказалась в эфире у ГордонаСмотреть фотографии
14:05
Город коммунальных катастроф под Волгоградом оставили без воды до 27 маяСмотреть фотографии
13:24
«Он был настоящим мужиком»: в бассейне Волгограда прошел Матч звезд памяти Валерия ПригодыСмотреть фотографии
12:31
Ректоры волгоградских вузов опубликовали зарплаты за 2023 годСмотреть фотографии
12:23
Волгоградским казакам на неделе отключат ТВ и радиоСмотреть фотографии
11:34
Справивших юбилей и уволившихся волгоградцев ждет повышенная пенсияСмотреть фотографии
10:30
В Волгоградской области с высоты истребили опасных вредителейСмотреть фотографии
10:03
Один район Волгограда с 27 мая оставят без горячей водыСмотреть фотографии
09:19
В Волгограде бесследно исчез высокий мужчина с поясной сумкойСмотреть фотографии
08:31
Новая неделя испытает волгоградцев холодом и жаройСмотреть фотографии
07:51
«Не страшно только идиотам»: волгоградец рассказал о возвращении на СВО после тяжелейшего раненияСмотреть фотографии
22:15
Праздничным салютом закончился последний звонок в ВолжскомСмотреть фотографии
21:46
«Ротор» 26 мая сыграет на выезде с «Чайкой»Смотреть фотографии
21:12
В Волжском для выпускников устроили пенную вечеринкуСмотреть фотографии
20:52
Волгоградцев ждет жаркая неделя в конце маяСмотреть фотографии
20:07
Экс-чиновники на ниве просвещения: сколько зарабатывают директора волгоградских колледжейСмотреть фотографии
19:18
Новый аттракцион для волгоградцев прошел тест-драйв в КитаеСмотреть фотографии
18:08
Под Волгоградом вертолет санавиации приземлился на стадионеСмотреть фотографии
17:13
Скубаться и колготиться: какие слова выдадут настоящего волгоградцаСмотреть фотографии
16:34
В Котово показали масштаб порыва на водоводеСмотреть фотографии
15:52
Юные волгоградские гандболистки покорили песок на Черноморском побережьеСмотреть фотографии
14:56
Андрей Бочаров посетил новый молодежный центрСмотреть фотографии
 