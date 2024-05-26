В Волгограде бесследно исчез высокий мужчина с поясной сумкой

Волонтеры разыскивают пропавшего жителя Волгограда Павла Валентиновича Русакова. Поиски 25-летнего мужчины ведутся с 18 мая, сообщает V102.RU со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Приметы пропавшего:
рост 194 сантиметра
плотное телосложение
волосы темно-русые
глаза карие
В день исчезновения был одет разноцветную ветровку, футболку белого цвета, черные джинсы, кроссовки белого цвета, на голове — черная кепка. С собой у молодого человека была поясная сумка черного цвета. Если вы обладаете информацией, способной помочь поискам, просьба сообщить координатору волонтеров Марии по номеру 8 995 412 61 04.
Напомним, тело пропавшего в конце апреля мужчины нашли в Камышине.
Фото: «ЛизаАлерт» / t.me