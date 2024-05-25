Экс-чиновники на ниве просвещения: сколько зарабатывают директора волгоградских колледжей





Руководители учреждений образования, подведомственных профильному комитету Волгоградской области, как того требует антикоррупционное законодательство, опубликовали данные о своих средних зарплатах за 2023 год. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте органа исполнительной власти. В среднем размер получки директоров за прошлый год варьировался в районе 100 тысяч рублей. Руководители учреждений образования, подведомственных профильному комитету Волгоградской области, как того требует антикоррупционное законодательство, опубликовали данные о своих средних зарплатах за 2023 год. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте органа исполнительной власти. В среднем размер получки директоров за прошлый год варьировался в районе 100 тысяч рублей.

Самую высокую зарплату задекларировал за прошлый год бывший заместитель мэра Волгограда, работавший еще при Романе Гребенникове, а ныне директор Волгоградского социально-педагогического колледжа Александр Калинин – 139510 рублей. Немного отстала от него руководитель строительного техникума Галина Голикова – 138789 рублей. Директор Волгоградского колледжа управления и новых технологий Сергей Лиховцов зарабатывал 137,1 тысячу рублей, Николай Корнеев из Дубовского зооветеринарного колледжа – 133193 рубля, а директор Волгоградского технологического колледжа Оксана Петрова – 131567 рублей. Почти 129 тысяч составлял месячный доход директора Камышинского политехнического колледжа Александра Новицкого, 126 тысяч – руководителя Волгоградского технического колледжа Вячеслава Кантура. Немногим меньше была зарплата директора Михайловского профессионально-педагогического колледжа Евгении Белицкой – 122,5 тысячи, а Евгений Дорошенко, занимающий пост директора Жирновского нефтяного техникума, получал 118,1 тысячи. Самую высокую зарплату задекларировал за прошлый год бывший заместитель мэра Волгограда, работавший еще при Романе Гребенникове, а ныне директор Волгоградского социально-педагогического колледжа Александр Калинин – 139510 рублей. Немного отстала от него руководитель строительного техникума Галина Голикова – 138789 рублей. Директор Волгоградского колледжа управления и новых технологий Сергей Лиховцов зарабатывал 137,1 тысячу рублей, Николай Корнеев из Дубовского зооветеринарного колледжа – 133193 рубля, а директор Волгоградского технологического колледжа Оксана Петрова – 131567 рублей. Почти 129 тысяч составлял месячный доход директора Камышинского политехнического колледжа Александра Новицкого, 126 тысяч – руководителя Волгоградского технического колледжа Вячеслава Кантура. Немногим меньше была зарплата директора Михайловского профессионально-педагогического колледжа Евгении Белицкой – 122,5 тысячи, а Евгений Дорошенко, занимающий пост директора Жирновского нефтяного техникума, получал 118,1 тысячи.

Руководитель Волгоградского колледжа машиностроения и связи Роман Лиховцов зарабатывал 115,5 тысячи рублей в месяц, директор энергетического колледжа Григорий Цуканов – 111811 рублей, а занимающая аналогичный пост в Новоаннинском сельскохозяйственном колледже Надежда Кабанова – 109,1 тысячи. Получка руководителя индустриального техникума Валерия Древина составляла в прошлом году 105,4 тысячи. Почти такая же сумма поступала на карту и директору медико-экологическому техникума Елене Балаевой. Руководитель Волгоградского колледжа машиностроения и связи Роман Лиховцов зарабатывал 115,5 тысячи рублей в месяц, директор энергетического колледжа Григорий Цуканов – 111811 рублей, а занимающая аналогичный пост в Новоаннинском сельскохозяйственном колледже Надежда Кабанова – 109,1 тысячи. Получка руководителя индустриального техникума Валерия Древина составляла в прошлом году 105,4 тысячи. Почти такая же сумма поступала на карту и директору медико-экологическому техникума Елене Балаевой.

Отчитались о своих зарплатах и в школах регионального значения. Например, Алексей Щеглов, директор детского оздоровительного учреждения «Зеленая волна», получал в прошлом году 119 тысяч рублей, директор волгоградской школы-интерната «Созвездие» Татьяна Кобзева – 104,2 тысячи, а Сергей Исаков из казачьего кадетского корпуса имени Недорубова – почти 98 тысяч. Примерно столько же составляла средняя зарплата руководителя волгоградской школы-интерната Елены Кузнецовой. Отчитались о своих зарплатах и в школах регионального значения. Например, Алексей Щеглов, директор детского оздоровительного учреждения «Зеленая волна», получал в прошлом году 119 тысяч рублей, директор волгоградской школы-интерната «Созвездие» Татьяна Кобзева – 104,2 тысячи, а Сергей Исаков из казачьего кадетского корпуса имени Недорубова – почти 98 тысяч. Примерно столько же составляла средняя зарплата руководителя волгоградской школы-интерната Елены Кузнецовой.

Директор Котовской школы-интерната Виктор Алатарцев зарабатывал 86 тысячи. Менее 100 тысяч рублей получали в прошлом году руководители школ, расположенных в районах региона. Около 72 тысяч рублей зарабатывал директор Алексеевского казачьего кадетского корпуса Евгений Колесникова. Татьяна Байгарина из Ленинской школы-интерната, отчиталась о 79,6 тысячи в месяц. Директор Котовской школы-интерната Виктор Алатарцев зарабатывал 86 тысячи. Менее 100 тысяч рублей получали в прошлом году руководители школ, расположенных в районах региона. Около 72 тысяч рублей зарабатывал директор Алексеевского казачьего кадетского корпуса Евгений Колесникова. Татьяна Байгарина из Ленинской школы-интерната, отчиталась о 79,6 тысячи в месяц.

Стало известно также и о размерах зарплат руководства ГАУ «Исторический парк-«Россия- моя история». Аркадий Грушко, который раньше возглавлял комитет по подготовке к ЧМ-2018, получал 125702 рубля в месяц. Около 100 тысяч составляла средняя зарплата и его замов. Среди них - известный общественник Антон Лукаш. Работа же в госучреждении приносила ему 98179 рублей ежемесячно.

Стало известно также и о размерах зарплат руководства ГАУ «Исторический парк-«Россия- моя история». Аркадий Грушко, который раньше возглавлял комитет по подготовке к ЧМ-2018, получал 125702 рубля в месяц. Около 100 тысяч составляла средняя зарплата и его замов. Среди них - известный общественник Антон Лукаш. Работа же в госучреждении приносила ему 98179 рублей ежемесячно.

Ранее, Ранее, напомним, о своих зарплатах отчитались и главные врачи волгоградских больниц.

Директор профессионального училища №49 в Новониколаевском районе Валерий Акимов задекларировал зарплату в 78911 рублей, а занимающий такой же пост в профессиональном училище №44 Владимир Яценко – 73384 рубля.Александр Небыков, руководитель Волгоградской школы-интерната №2 отчитался о средней зарплате в размере 103833 рубля, Денис Харитонов, занимающий должность Центра патриотической и поисковой работы «Авангард» - о 83 тысячах.