УФСБ вручило подарки отличившимся волгоградцам

В Волгограде сегодня, 24 мая, в музее-панораме «Сталинградская битва» прошло награждение участников викторины ко дню образования регионального управления ФСБ. Как сообщает ИА «Высота 102», подарки вручили троим наиболее осведомленным волгоградцам.

В мероприятии принимали участие заместитель начальника УФСБ России по Волгоградской области Алексей Саулин и заместитель директора музея-заповедника «Сталинградская битва» Тимофей Юрченко.

– Викторина, приуроченной к годовщине создания губернской чрезвычайной комиссии, проводилась в социальной сети «ВКонтакте». Победителями стали три участника: Земфира Иванкова, Алла Рябова и Анна Акользина. Они получили памятные подарки и сертификат на посещение любого объекта Музея-заповедника «Сталинградская битва», – сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Отметим, что викторина проходила с 13 по 17 мая. Волгоградцам предлагалось ответить на пять вопросов по историческим датам и событиям, связанным с историей образования и развития регионального УФСБ. Награжденные сегодня волгоградцы отличились тем, что наиболее быстро и полно ответили на большинство вопросов.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»