



В Волжском началась подготовка к обновлению мемориала, посвященного местным жителям, погибшим при исполнении интернационального долга. Как сообщает ИА «Высота 102», власти объявили аукцион на ремонт памятника находящегося на ул. 40 лет Победы и благоустройство прилегающей к нему территории.

Согласно проектно-сметной документации, подрядчику предстоит восстановить облицовку монумента гранитными плитами, а также гравировку надписей, привести в порядок тротуары, высадить деревья и проложить поливочный водопровод и обустроить сеть видеонаблюдения. На эти цели из бюджета выделено 19,1 млн рублей.

Отметим, исполнитель будет определён во время электронного конкурса. Торги носят срочный характер. Их итоги должны быть подведены в ближайшие дни. На текущий момент аукцион находится на стадии «работа комиссии».

Фото из архива ИА «Высота 102»