



Последнее воскресенье мая в России традиционно отмечается как День химика. В Волгограде в преддверии профессионального праздника были награждены пятисот работников ведущего предприятия химической отрасли региона АО «КАУСТИК».

Как сообщили V102.RU в пресс-службе завода, среди тех, кому присвоено звание «Почетный химик», и удостоенных Почетной грамотой Минпромторга РФ, благодарностей и почетных грамот депутатов Государственной Думы РФ, губернатора Волгоградской области, областной Думы, Росхимпрофсоюза и областного Совета профсоюзов аппаратчики, мастера, слесари, электромонтеры, лаборанты, водители автомобиля, инженеры-технологи, контролеры качества продукции и многие другие. Кроме того, каждому из награжденных в эти дни выплачивается и соответствующее денежное вознаграждение.

Отметим, что сегодня волгоградское предприятие лидирует в стране по производству каустической соды, жидких хлорпарафинов, синтетической соляной кислоты и товарного хлора. Коллектив завода насчитывает более 6 500 человек, а уровень средней заработной платы рабочих остается выше среднего по региону и в ближайшее время превысит 62 тысячи рублей.