Школьников в Волгоградской области оградят от алкоголя 25 мая

Реализация алкогольной продукции будет запрещена 25 мая в Волгоградской области в связи с Последним звонком. Как сообщает V102.RU, о предстоящих ограничениях предупреждают власти городов и районов Волгоградской области, ссылаясь на региональное законодательство, приказ областного комитета образования, науки и молодежной политики «Об окончании 2023/2024 учебного года в Волгоградской области» и свои постановления о проведении мероприятий, посвященных окончанию учебного года.

Ранее было определено, что Последний звонок пройдет во всех муниципальных образованиях Волгоградской области 25 мая. Губернатор поставил задачу обеспечить комплексную безопасность всех участников и гостей. В этот день нести службу в общественных местах будут более 1,7 тысячи сотрудников полиции.

Напомним, в Волгоградской области продажа спиртного запрещается несколько раз в году - 1 июня, в День защиты детей, 1 сентября, в День знаний, 25 января - в День студенчества, а также на День молодежи, который теперь отмечается в последнюю субботу июня.

Реализация алкогольной продукции 25 мая будет запрещена в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 3 Закона Волгоградской области от 15.03.2019 года № 17-од «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Волгоградской области, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания».