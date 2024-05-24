И на это всего 15 миллионов? В Волгограде попробуют реанимировать фонтан на пр. Ленина





В Центральном районе Волгограда отреставрируют фонтан в сквере на пересечении ул. Порт-Саида и пр. Ленина, входящий в состав ансамбля объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки пр. Ленина». Как сообщает ИА «Высота 102», 23 мая муниципальное предприятие «Волгогадзеленхоз» объявило о поиске специализированной организации для производства работ.





Согласно техзаданию, компании, победившей в аукционе, предстоит укрепить основание и восстановить облицовку чаши бассейна, воссоздать утраченные элементы декора «листья пальметт» и «листья аканта» в центральной части фонтана. На финальном этапе специалисты должны обеспечить гидроизоляцию чаши.

Специалистам предстоит уделить внимание и благоустройству прилегающей территории. Строители должны будут восстановить тротуарное покрытие вокруг фонтана.





Отметим, на эти цели из бюджета выделено 15,8 млн рублей. Определение специализированной организации, имеющей лицензию на работу с объектами культурного наследия, завершится в течение нескольких недель. Объект должен быть сдан в эксплуатацию в октябре 2024 года. Гидротехническое сооружение вот уже несколько лет выведено из строя и скрыто от взора горожан декоративными экранами. Объект является братом-близнецом фонтана, недавно отреставрированного в сквере между Волгоградским техническим и Волгоградским социально-педагогическим университетами.





Еще в 2014 году ИА «Высота 102» уже сообщало о плачевном состоянии данного гидротехнического сооружения. Десять лет назад специалисты отмечали, что для восстановления фонтана необходимо провести серьезный объем работ. В частности, сообщалось о том, что у сооружения сильно повреждена чаша. Это приводит к протеканию в волгоградскую подземку.

Однако же, за прошедшие 10 лет попыток привести фонтан в нормальное состояние не предпринималось ни разу. В итоге сегодня он практически полностью разрушен. В связи с этим задача отреставрировать сооружение уже к октябрю текущего года представляется невыполнимой. Да и сумма в размере 15 млн рублей может оказаться недостаточной с учетом тех проблем, которые эксперты называли еще десять лет назад.

Съемка от 25.07.2014 года:







Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»