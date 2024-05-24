Депутаты Волгоградской облдумы за бюджетный счет осчастливят первоклассников





Волгоградская областная дума закупает 1200 наборов для первоклассников. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, сувенирные наборы в подарочной упаковке предназначены для обеспечения мероприятий, проводимых регпарламентом. Скорее всего, подарочные наборы будут дарить депутаты будущим школьникам перед началом нового учебного года. Волгоградская областная дума закупает 1200 наборов для первоклассников. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, сувенирные наборы в подарочной упаковке предназначены для обеспечения мероприятий, проводимых регпарламентом. Скорее всего, подарочные наборы будут дарить депутаты будущим школьникам перед началом нового учебного года.

Начальная стоимость контракта составляет 1 миллион 4 тысячи рублей. Как следует из технического задания, в наборах должны быть 36 наименований принадлежностей, необходимых школьнику – ручки, карандаши, точилки, ластики, фломастеры, краски, альбом, тетради и другие канцелярские товары.







К слову, такие закупки регпарламент производит ежегодно. Меняется только количество школьных наборов и индексируется сумма, выделенная на эти цели.

