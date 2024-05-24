Общество

Депутаты Волгоградской облдумы за бюджетный счет осчастливят первоклассников

Общество 24.05.2024 07:26
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24.05.2024 07:26


Волгоградская областная дума закупает 1200 наборов для первоклассников. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, сувенирные наборы в подарочной упаковке предназначены для обеспечения мероприятий, проводимых регпарламентом. Скорее всего, подарочные наборы будут дарить депутаты будущим школьникам перед началом нового учебного года.
Начальная стоимость контракта составляет 1 миллион 4 тысячи рублей. Как следует из технического задания, в наборах должны быть 36 наименований принадлежностей, необходимых школьнику – ручки, карандаши, точилки, ластики, фломастеры, краски, альбом, тетради и другие канцелярские товары.

К слову, такие закупки регпарламент производит ежегодно. Меняется только количество школьных наборов и индексируется сумма, выделенная на эти цели.


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