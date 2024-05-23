В Волгограде больше половины промышленных отходов будут использовать вторично

Столь амбициозную цель планируется достичь к 2030 году за счет переработки. Как сообщили на Волгоградском алюминиевом заводе, предприятие уже передало в утилизацию больше 55% отходов и спрос на это «сырье» продолжает расти.

Например, из лома угольной футеровки и огарков обожженных анодов специализированные организации производят изоляционные материалы. А предприятия черной металлургии используют угольную футеровку в качестве углерод- и фторсодержащей добавки.

После внедрения на предприятии раздельного сбора отходов появилась возможность передачи в переработку полиэтиленовых и полипропиленовых материалов, а также деревянной упаковки, бумаги и картона от канцелярской деятельности. Отходы накапливаются в складском помещении, прессуются и передаются на реализацию сторонним организациям.

Есть и перспективные направления. В этом году предприятие заключило договор на передачу для вторичного использования отработанной конвейерной ленты. А при разработке соответствующих технологий в переработку отправятся лом кирпичной футеровки электролизеров и асфальтобетонная крошка.

– Уменьшение количества захораниваемых отходов путем увеличения объемов их переработки и вторичного использования – одна из приоритетных целей, - прокомментировала директор по экологии Елена Крапчетова. – Мы – жители этого города, и для нас возможность снизить воздействие на окружающую среду – это сделать Волгоград еще красивее и безопаснее.