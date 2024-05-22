



В Центральном районе Волгограда водитель автобуса №2 спровоцировал дорожно-транспортное происшествие с электробусом на остановке общественного транспорта «Медицинский университет». Как сообщает ИА «Высота 102», дожидаться полиции водитель автобуса не стал и покинул место происшествия вместе с пассажирами.

Видео с ДТП, случившимся утром 22 мая, появилось на странице ГКУ «Безопасный регион» в социальной сети. На кадрах отчетливо видно, как водитель «двойки» подрезает электробус, перестраиваясь из среднего в крайний правый ряд. Во время маневра автобус сносит зеркало второго транспортного средства, а водитель электробуса резко тормозит.

<p>На что

На что рассчитывал водитель автобуса не понятно, но, помедлив всего несколько секунд на месте ДТП, он так же лихо сорвался с места и отправился далее по маршруту.

Видео: ГКУ «Безопасный регион»