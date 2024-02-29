Путин анонсировал с 1 марта кадровый лифт для участников СВО

Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию анонсировал новый кадровый проект для ветеранов и участников СВО под названием «Время героев», сообщает V102.RU.

— С 1 марта участники специальной военной операции могут подать заявку в новую кадровую программу, — заявил глава государства.

Уточняется, что этим правом смогут воспользоваться те военнослужащие и ветерана СВО, кто имеет высшее образование и соответствующий управленческий опыт. «Время героев» станет кадровым резервом власти по аналогии с проектами «Лидеры России» и Школой губернаторов.

Президент отметил, что те участники СВО, которые свяжут свою дальнейшую жизнь с армией, будут иметь приоритет при поступлении в военные вузы. Также ветераны боевых действий на Украине имеют приоритетное право на обучение в ведущих учебных заведениях страны.

Напомним, что президент сегодня заявил о запуске нового нацпроекта «Семья», а материнский капитал продлят в России минимум до 2030 года.

Фото: архив ИА «Высота 102»