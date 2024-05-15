Общество

Экс-разведчица Анна Чапман презентовала фильм о русских в родном Волгограде

Общество 15.05.2024 08:41
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15.05.2024 08:41


Разоблаченная в США разведчица Анна Чампан накануне, 14 мая, встретилась со студентами Волгоградского государственного медуниверситета. Как сообщили V102.RU в вузе, телеведущая и продюсер обсудила с молодыми людьми серию документальных фильмов «Красная тревога», снятых под ее руководством. 
В своем выступлении Анна Чапман пожаловалась, что многие сейчас боятся говорить правду. Идеей фильма она назвала желание рассказать, кто такие русские и Россия,  и почему они поступили и поступают именно так.
Анна Чапман отметила, что визит в родной город, на землю Сталинградской битвы, и встреча с волгоградской молодежью доставили ей только положительные эмоции.
- Я 15 лет отказывалась от прямого диалога с молодежью, и теперь приняла решение, что молчать уже нельзя. Мне как организатору науки приходится иметь дело с учеными-медиками, и это самые организованные, порядочные и патриотичные люди. Я безумно рада побывать в вашем вузе, - поделилась она.
Напомним, Анну Чапман разоблачили в США вместе с другими российскими агентами в 2010 году. После освобождения и возвращения на родину она стала ведущей на одном из телеканалов.
Детство бывшей разведчицы было связано с Волгоградом. В Новониколаевском районе Волгоградской области до сих пор живут ее родственники. 
Фото скриншот видео ВолГМУ VK.com

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