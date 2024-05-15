



Разоблаченная в США разведчица Анна Чампан накануне, 14 мая, встретилась со студентами Волгоградского государственного медуниверситета. Как сообщили V102.RU в вузе, телеведущая и продюсер обсудила с молодыми людьми серию документальных фильмов «Красная тревога», снятых под ее руководством.

В своем выступлении Анна Чапман пожаловалась, что многие сейчас боятся говорить правду. Идеей фильма она назвала желание рассказать, кто такие русские и Россия, и почему они поступили и поступают именно так.

Анна Чапман отметила, что визит в родной город, на землю Сталинградской битвы, и встреча с волгоградской молодежью доставили ей только положительные эмоции. Разоблаченная в США разведчица Анна Чампан накануне, 14 мая, встретилась со студентами Волгоградского государственного медуниверситета. Как сообщили V102.RU в вузе, телеведущая и продюсер обсудила с молодыми людьми серию документальных фильмов «Красная тревога», снятых под ее руководством.В своем выступлении Анна Чапман пожаловалась, что многие сейчас боятся говорить правду. Идеей фильма она назвала желание рассказать, кто такие русские и Россия, и почему они поступили и поступают именно так.Анна Чапман отметила, что визит в родной город, на землю Сталинградской битвы, и встреча с волгоградской молодежью доставили ей только положительные эмоции.

- Я 15 лет отказывалась от прямого диалога с молодежью, и теперь приняла решение, что молчать уже нельзя. Мне как организатору науки приходится иметь дело с учеными-медиками, и это самые организованные, порядочные и патриотичные люди. Я безумно рада побывать в вашем вузе, - поделилась она.

Напомним, Анну Чапман разоблачили в США вместе с другими российскими агентами в 2010 году. После освобождения и возвращения на родину она стала ведущей на одном из телеканалов. - Я 15 лет отказывалась от прямого диалога с молодежью, и теперь приняла решение, что молчать уже нельзя. Мне как организатору науки приходится иметь дело с учеными-медиками, и это самые организованные, порядочные и патриотичные люди. Я безумно рада побывать в вашем вузе, - поделилась она.Напомним, Анну Чапман разоблачили в США вместе с другими российскими агентами в 2010 году. После освобождения и возвращения на родину она стала ведущей на одном из телеканалов.

Детство бывшей разведчицы было связано с Волгоградом. В Новониколаевском районе Волгоградской области до сих пор живут ее родственники. Детство бывшей разведчицы было связано с Волгоградом. В Новониколаевском районе Волгоградской области до сих пор живут ее родственники.

Фото скриншот видео ВолГМУ VK.com