В Котово запускают отопление с 8 октября

Еще один муниципалитет Волгоградской области объявил о досрочном старте отопительного сезона. По данным Единой диспетчерской службы ЖКХ Котово и Котовского районов, поэтапный запуск городских котельных начнется сегодня, 8 октября.
Напомним, как сообщало V102.RU, к концу прошлой недели в Волгоградской области отопительный сезон досрочно начался уже в девяти районах и городах. 6 октября подтопка соцобъектов стартовала в Камышинском районе.
В Волгограде также с 6 октября начался поэтапный запуск отопления. Тепло должно дойти до многоквартирных домов к 13 октября.
