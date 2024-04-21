«Работа порой даже снится»: волгоградский танцор хип-хопа стал одним из самых известных звонарей России

Студент хореографического училища Александр Моренов был настолько поглощен танцами, что нисколько не сомневался в правильности своего выбора. Тогда он даже не подозревал, как круто изменится его жизнь. Сегодня он – один из самых известных звонарей России, объездивший десятки городов и поднявшийся на колокольни самых известных храмов страны. О выборе своего пути он рассказал корреспондентам ИА «Высота 102».





Александр Моренов заходит в Александро-Невский собор и на минуту останавливается у притвора. После долгой командировки в Ростовскую область ему явно не хочется никуда спешить.

- Саша, давно не видели тебя. Куда ездил? Сегодня ты будешь звонить? Соскучился, наверное? – спрашивают сотрудницы храма.

Александр достает тугую связку ключей и открывает дверь колокольни. Эта звонница – его место силы, где он буквально растворяется в мощном многоголосье и на время уходит в другой мир. Мир звука.





- С подросткового возраста я занимался hip-hop. Я полюбил его за возможность импровизации, - улыбается Александр. – Учился в хореографическом училище, в церковь не ходил, а колокольный звон, казалось бы, даже не слышал. Тогда он меня совсем не интересовал. Но вскоре я стал задумываться о смысле жизни: как, почему, для чего? В те времена была модна эзотерика, и мне даже попадались какие-то брошюры. Я в них заглянул, но решил, что тяготею к своему, исконно русскому. Так я пришел в православный храм.





После окончания училища Александр Моренов быстро понял, что его прежние планы на жизнь потеряли свою привлекательность. Мощная сила вела его новым, еще не известным путем. Тогда молодой танцор решил стать священником и поступил в Царицынский православный институт.





- Студенты духовного института несли послушание в Свято-Духовом монастыре - кто-то в самом храме, кто-то на колокольне. И вот однажды туда позвали троих ребят. Двое вызвались сразу, а я еще раздумывал: «Нужно ли мне это»? В конце концов решил, что, может быть, пригодится. Тот день я помню до сих пор – маленький, но очень звучный набор колоколов рождал неповторимый звук. Снаружи он ощущается совсем не так, как внутри. Там, в звоннице, он будто обволакивает тебя и уносит в другое пространство. Меня это просто поразило, - откровенничает звонарь Александро-Невского собора.





Перед первым самостоятельным звоном на Пасху молодой мужчина волновался, как перед выходом на сцену. «А вдруг я собьюсь, и все услышат эти неточности?» - такие мысли роем кружились в голове начинающего звонаря. Впрочем, совсем скоро Александр поборол свою робость и вновь увлекся импровизацией.





- Каждому – свое. Кто-то все время играет по нотам, а кто-то преуспевает в джазе. Лично я не люблю по нотам, - рассказывает Александр Моренов. – Перебороть свои страхи и сомнения мне помог театр. Когда мы были студентами, нам предложили участвовать в постановках Молодежного православного театра. Педагоги учили нас полностью погружаться в сюжет и жить в том мире и в тех обстоятельствах. Здесь, на колокольне, я испытываю те же ощущения: с головой ухожу в процесс и думаю только о звоне. Отчасти мы – те же артисты, которые должны работать с куражом, огромной самоотдачей и правильным посылом.





Со времен тех первых волнительных звонов прошло уже почти двадцать лет. За это время Александр Моренов стал не только опытным звонарем, но и мастерским настройщиком. Волгоградец объездил десятки храмов России и смог подобрать нужный «ключ» как к совсем молодым колоколам, так и к многотонным благовестам с двухсотлетней историей.





- Каждый колокол действительно уникален. Отлитый в стандартных формах, он все равно не похож на другие. У меня был опыт работы на литейных предприятиях – я занимался отливкой, приготовлением самого металла, извлечением готового колокола из формы. Эти процессы - самое настоящее искусство, - делится впечатлениями Александр. – Мне, кстати, больше нравится звонить на старинных колоколах. От осознания того, что они звучат уже сто, а то и двести лет, у меня буквально захватывает дух.





О своей работе скромный и весьма немногословный мужчина говорит с упоением и запалом. Колокольня стала для него не столько рабочим местом, сколько площадкой для творчества и своеобразной разгрузки. Здесь он отключается от лишней суеты вечернего города с его безумным потоком машин и куда-то спешащими людьми.





- Очень хорошо, что службы проходят ежедневно. После загруженного, а порой и нервного дня я прихожу на колокольню, звоню - и становится легче, - улыбается мужчина. - Если говорить про небольшие колокольни, то мне очень нравится церковь Иоанна Предтечи на Набережной. Несколько лет я дежурил там на Пасху и рассказывал всем желающим о тонкостях нашей работы. Эти моменты – весна, Светлая Седмица, звон, встречи с людьми – я всегда вспоминаю с большим теплом. По-настоящему любимой стала и колокольня Александро-Невского собора. От звона 12-тонного благовеста внутри будто бы все вибрирует. И к этому не привыкаешь – трепет от мощного звучания я испытываю каждый раз. Честно говоря, работа порой даже снится. Супруга не раз замечала, как во сне я двигаю руками и будто бы вновь звоню в колокола.

Автор Виктория Чумакова

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»