Магия чисел: рекордное число волгоградцев поженилось среди недели





Сегодня, 24 апреля, в Волгоградской области зафиксировано 101 зарегистрированный брак. Как сообщили V102.RU в пресс-службе областной администрации, дату 24.04.2024 новобрачные выбрали не случайно – многие видят в ней магию чисел.

Жителей региона даже не остановило то, что день является серединой рабочей недели. В среднем в будние дни подают на регистрацию брака не более 20 заявлений. Многие пары считают, что комбинация двоек и четверок в дате является хорошим знаком для счастливого брачного союза.

Пары скрепили брачные узы сегодня в ЗАГСах Красноармейского района Волгограда, Среднеахтубинского, Светлоярского и Городищенского районов области.