



В Волгограде 8 мая телеканал RTД представит фильм «Агитбригада», посвященный героям специальной военной операции. Показ в преддверии Дня Победы пройдет в амфитеатре на центральной набережной города-героя. Для всех жителей города и гостей вход будет свободен.

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Кинокартина Екатеры Яковлевой и режиссера Олега Некишева рассказывает о поездке фестиваля к его героям в Донбасс. Показы уже прошли по линии фронта в пяти подразделениях и госпитале.

– Нашим бойцам там, на фронте, очень необходимо наше внимание. В фильме зрители увидят, как сидят самые настоящие богатыри в землянках перед импровизированным киноэкраном, а на глазах у них – слезы, - говорит генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева. - Только там, увидев все вживую: взрывающиеся в 500 метрах от тебя мины или падающий HIMARS, обстрелянный Донецк, почти полностью уничтоженный Петровский район, куда молодой человек ежедневно провожает свою девушку, а у неё там подруга погибла под обстрелами на остановке, начинаешь осознавать, что жители Донбасса живут так уже десять лет. В постоянном стрессе, в ожидании, что в любой момент может прилететь в тебя или соседа.

Напомним, что в Волгограде с 24 по 26 ноября 2023 года проходил международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев». Площадкой кинопоказов выступал театр «Царицынская опера». За три дня фестиваля волгоградцам представили 15 историй из жизни бойцов СВО, волонтеров, медиков, военкоров и мирных жителей, выживающих под обстрелами на новых территориях России.