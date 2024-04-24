Общество

Мэр Волжского взял в замы уволившегося после скандала экс-начальника отдела полиции

Общество 24.04.2024 12:03
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24.04.2024 12:03


Мэр Волжского  Игорь Воронин назначил Юрия Хонина новым заместителем. Он будет курировать вопросы ЖКХ, сообщили V102.RU сегодня, 24 апреля,  в администрации городского округа. Ранее вопросами жизнедеятельности города, управления поселками, жилого фонда и социального найма в муниципалитете занималась Мария Юдина. Она по образованию учитель, работала до этого назначения заведующей детским садом, а также возглавляла общественную палату Волжского. 

В мэрии изложили краткую биографию нового чиновника.
- Юрий Анатольевич Хонин родился в  Быково Волгоградской области в 1971 году. Имеет два высших образования. Четверть века он отдал  службе  в органах внутренних дел. Занимал руководящие должности в различных подразделениях МВД Волгоградской области. В последнее время работал директором ООО ЧОО «Стражъ», - говорится в сообщении мэрии.
Между тем, имя Юрия Хонина связано со скандалом, который произошел летом 2021 года, когда он являлся начальником УМВД Волжского.  19 июля 2021 года в Быково столкнулись отечественная легковушка и BMW, за рулем которой якобы находился начальник отдела полиции Волжского. После столкновения иномарка, которая, по некоторым данным, двигалась с огромной скоростью, будто бы вылетела на детскую площадку, а водитель в погонах – якобы сначала покинул место происшествия, а потом вернулся с другим человеком, на которого была предпринята попытка оформить ДТП.
После произошедшего в ГУ МВД по Волгоградской области заявили о проведении служебной проверки в отношении Юрия Хонина. О результатах расследования не сообщалось. Однако через месяц стало известно об увольнении Юрия Хонина, который подал рапорт об отставке в связи с достижением выслуги лет, дающей право на пенсию.

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