- Юрий Анатольевич Хонин родился в Быково Волгоградской области в 1971 году. Имеет два высших образования. Четверть века он отдал службе в органах внутренних дел. Занимал руководящие должности в различных подразделениях МВД Волгоградской области. В последнее время работал директором ООО ЧОО «Стражъ», - говорится в сообщении мэрии.
Между тем, имя Юрия Хонина связано со скандалом, который произошел летом 2021 года, когда он являлся начальником УМВД Волжского. 19 июля 2021 года в Быково столкнулись отечественная легковушка и BMW, за рулем которой якобы находился начальник отдела полиции Волжского. После столкновения иномарка, которая, по некоторым данным, двигалась с огромной скоростью, будто бы вылетела на детскую площадку, а водитель в погонах – якобы сначала покинул место происшествия, а потом вернулся с другим человеком, на которого была предпринята попытка оформить ДТП.
После произошедшего в ГУ МВД по Волгоградской области заявили о проведении служебной проверки в отношении Юрия Хонина. О результатах расследования не сообщалось. Однако через месяц стало известно об увольнении Юрия Хонина, который подал рапорт об отставке в связи с достижением выслуги лет, дающей право на пенсию.