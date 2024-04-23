Неумелый дрифтер «расквасил» о дерево BMW на юге Волгограда





В Красноармейском районе Волгограда местный житель хотел заснять эффектный видеоролик с опасными маневрами на автомобиле, но в конечном счете из-за собственной неопытности в вождении разбил дорогую иномарку о дерево. Видеозапись с последствиями неудавшегося дрифта местные жители выложили в социальных сетях.





Начало видеоролика не предвещает беды, автолюбитель на черном BMW начинает свой маневр резким поворотом с заносом. После этого, пытаясь выровнять автомобиль, дрифтер не справляется с управлением и вылетает на зеленую зону, перескочив через бордюр. Уже на зеленой зоне иномарка врезается в дерево.

В результате ДТП, сообщают волгоградцы, невезучему дрифтеру придется как минимум восстановить фары, капот и радиаторную решетку.

Научит ли данный жизненный урок автомобилиста впредь не нарушать правила дорожного движения, остается загадкой, но многие комментаторы под распространившимися видео позлорадствовали над владельцем BMW:

- Ни себя, ни людей не жалко. Лишить лет на 5 [водительских прав], пускай ноги потопчут, а там поймут.

- Просто не нужно устраивать опасное вождение на дорогах общего пользования, пусть едут в специально отведённые места для этого или спортивные трэки.

Напомним, что одного такого любителя лихой езды в Волгограде буквально на днях лишили водительских прав. Дрифтер из Красноармейского района, впрочем, сам нашел себе неприятности – сначала ролик с опасными маневрами он выложил на своей странице в социальной сети, а затем, после первой встречи с полицией, продолжил беспорядочную езду по волгоградским улицам.

Фото и видео: Подслушано. Волгоград Красноармейский / ВКонтакте