В Волгограде начинается суд над матерью, заморившей голодом 9-месячного сына

2 мая в Волгограде состоится первое заседание по резонансному делу об убийстве волгоградкой своего 9-месячного сына. Женщина заморила ребёнка голодом.

- Органами предварительного следствия 24-летняя Екатерина Аккубекова обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, — рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Напомним, поражающее жестокостью преступление женщина совершила летом 2023 года. 3 августа волгоградка оставила младенца одного в квартире и отправилась развлекаться к друзьям в Красноармейский район. Спустя четыре дня тело мертвого ребенка обнаружила родная бабушка.

По данным экспертизы, причиной смерти 9-месячного мальчика стало обезвоживание. Во время следствия женщина призналась, что сознательно оставила ребенка одного. Отец мальчика во время ЧП находился в зоне специальной операции по защите Донбасса.