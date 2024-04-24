Общество

Челябинский бизнесмен купил долг за воду гордумы Котово

Общество 24.04.2024 06:30
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24.04.2024 06:30


Право требования дебиторской задолженности за воду Котовской городской думы в Волгоградской области купил бизнесмен из Челябинской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на официальное сообщение о результатах торгов, новым кредитором представительного органа власти в Котово стал Алексей Куроедов из Челябинской области.

Согласно системе СПАРК, он является директором и совладельцем трех компаний, которые занимаются сертификацией услуг, производством строительно-монтажных и прочих строительных работ.

Долг гордумы Котово, напомним, составляет 10 тысяч рублей. Бизнесмен выкупил его за 3710 рублей.

Ранее информагентство сообщало, что в Волгоградской области выставлена на продажу дебиторская задолженность МУП г. Котово «Водоканал» в рамках дела о банкротстве. Всего было указано 56 лотов на общую сумму 34,5 миллиона рублей. Задолженность Котовской городской думы была под лотом №17.

- Заинтересованность указанного лица по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует, в капитале конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, не участвует, - говорится в сообщении.

Отметим, что самый крупный лот в 19,3 миллиона - это долги населения Котово за услуги по водоснабжению и водоотведению. Также в числе должников были указаны ресурсоснабжающая организация в Котовском районе ООО «Теплый город» (почти 8 миллионов),  муниципальные предприятия по благоустройству и ЖКХ, УК и ТСЖ, ТСН, а также индивидуальные предприниматели и ряд предприятий.

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