В Волгограде временно остановят насосную станцию «Турбинная»





В Кировском районе Волгограда «Концессии водоснабжения» запланировали масштабные работы на насосной станции «Турбинная». Здесь, по информации компании, 27 апреля заменят три задвижки и проведут ревизию насосного оборудования.

– Данные работы позволят в будущем контролировать подачу воды абонентам и минимизирует масштабы отключения ресурса при проведении восстановительных работ, – поясняют в ресурсоснабжающей организации и добавляют, что на время замены задвижек временно придется ограничить подачу воды потребителям. – В соответствии с принятой технологией данный комплекс работ невозможно провести, пока системы заполнены водой. В связи с этим на период проведения плановых работ с 14.00 27 апреля по 00.00 28 апреля будет ограничена подача холодного водоснабжения ряду абонентов. Часть потребителей будет получать ресурс на пониженном давлении.

Как сообщает ИА «Высота 102», в указанный период воды не будет по следующим адресам:

64-й Армии,29,131,133,137;

Быстрова,90,90а;

Санаторная,2а,2б,2г,2в,4,4а,4б,6,6а,6б,8,8а,8б,10,10а,12,12а,14,19,18

Пожарского,336 (адм здание),336/1,336/2- торговые павильоны,338,338а,338б,

70-летия Победы, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,16стр.1,17,18,19д,20,27,29,31,33,

Токарева,1,3,5,7,9,11,

Элистинская,1-23,

им. Лячина,6-24(чет),

Пожарского,305-313(нечет) 325, к.1-54,344,346,348,350,352, к.1-7,

Владивостокская,1-7,

Калмыцкая,14-22(чет),

Санаторная,25-59(нечет),

Ивана Лапикова,1-55,

Николая Любимова,1-31,

Григория Горина,1-20,

Крюкова,2-26,

Холодова,1-17,

Лямина,1-29

Горнополянская,1-26,

Стругацких,1-23,

СНТ-«Нефтяник-2»,

СНТ «Энергетик»

На пониженном давлении вода будет подаваться в следующие дома:

64-ой Армии,119,119а,121,125,

Быстрова,84,84а,84б,86,88,

Одоевского,80,82

«Концессии водоснабжения» приносят извинения горожанам за временные неудобства и обещают принять все меры для быстрого завершения работ.