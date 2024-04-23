Общество

В Волгограде временно остановят насосную станцию «Турбинная»

Общество 23.04.2024 14:28
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23.04.2024 14:28


В Кировском районе Волгограда «Концессии водоснабжения» запланировали масштабные работы на насосной станции «Турбинная». Здесь, по информации компании, 27 апреля заменят три задвижки и проведут ревизию насосного оборудования. 

Данные работы позволят в будущем контролировать подачу воды абонентам и минимизирует масштабы отключения ресурса при проведении восстановительных работ, – поясняют в ресурсоснабжающей организации и добавляют, что на время замены задвижек временно придется ограничить подачу воды потребителям.В соответствии с принятой технологией данный комплекс работ невозможно провести, пока системы заполнены водой. В связи с этим на период проведения плановых работ с 14.00 27 апреля по 00.00 28 апреля будет ограничена подача холодного водоснабжения ряду абонентов. Часть потребителей будет получать ресурс на пониженном давлении.

Как сообщает ИА «Высота 102», в указанный период воды не будет по следующим адресам: 

  • 64-й Армии,29,131,133,137;
  • Быстрова,90,90а;
  • Санаторная,2а,2б,2г,2в,4,4а,4б,6,6а,6б,8,8а,8б,10,10а,12,12а,14,19,18
  • Пожарского,336 (адм здание),336/1,336/2- торговые павильоны,338,338а,338б,
  • 70-летия Победы, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,16стр.1,17,18,19д,20,27,29,31,33,
  • Токарева,1,3,5,7,9,11,
  • Элистинская,1-23,
  • им. Лячина,6-24(чет),
  • Пожарского,305-313(нечет) 325, к.1-54,344,346,348,350,352, к.1-7,
  • Владивостокская,1-7,
  • Калмыцкая,14-22(чет),
  • Санаторная,25-59(нечет),
  • Ивана Лапикова,1-55,
  • Николая Любимова,1-31,
  • Григория Горина,1-20,
  • Крюкова,2-26, 
  • Холодова,1-17,
  • Лямина,1-29
  • Горнополянская,1-26,
  • Стругацких,1-23,
  • СНТ-«Нефтяник-2»,
  • СНТ «Энергетик»

На пониженном давлении вода будет подаваться в следующие дома: 

  • 64-ой Армии,119,119а,121,125,
  • Быстрова,84,84а,84б,86,88,
  • Одоевского,80,82

«Концессии водоснабжения» приносят извинения горожанам за временные неудобства и обещают принять все меры для быстрого завершения работ.

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