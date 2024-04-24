Дефицит снаряжения обнаружили у волгоградских пожарных





Залежавшееся на складах оборудование, необходимое при тушении пожаров, нашли аудиторы КСП Волгоградское области при проверке деятельности комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона и шести отрядов противопожарной службы, финансируемых из областного бюджета. Как сообщает V102.RU со ссылкой на отчет контрольно-счетной палаты за 2023 год, при обеспеченности противопожарной службы ранцевыми огнетушителями всего на 47,6% от нормы, приобретенные за 240 тысяч рублей 30 штук этих средств тушения в то же время полтора года пролежали мертвым грузом. И были распределены в отряды только после начала проверки аудиторами.

Залежавшееся на складах оборудование, необходимое при тушении пожаров, нашли аудиторы КСП Волгоградское области при проверке деятельности комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона и шести отрядов противопожарной службы, финансируемых из областного бюджета. Как сообщает V102.RU со ссылкой на отчет контрольно-счетной палаты за 2023 год, при обеспеченности противопожарной службы ранцевыми огнетушителями всего на 47,6% от нормы, приобретенные за 240 тысяч рублей 30 штук этих средств тушения в то же время полтора года пролежали мертвым грузом. И были распределены в отряды только после начала проверки аудиторами.

При этом аудиторы нашли и положительные моменты при проверке деятельности комитета. Так, после завершения в 2022 году этапа формирования противопожарной службы от огненной стихии удалось прикрыть 786 населенных пунктов региона. Это привело к тому, что в Волгоградской области ежегодно фиксируется снижение количества погибших и пострадавших при пожарах, утверждается в отчете ведомства. При этом аудиторы нашли и положительные моменты при проверке деятельности комитета. Так, после завершения в 2022 году этапа формирования противопожарной службы от огненной стихии удалось прикрыть 786 населенных пунктов региона. Это привело к тому, что в Волгоградской области ежегодно фиксируется снижение количества погибших и пострадавших при пожарах, утверждается в отчете ведомства.

Фото Павла Мирошкина/V102.RU

Неутешительные выводы касались и обеспеченности пожарных частей автомобильной техникой. В среднем этот показатель составил 90,2% от нормы, однако в трех подразделениях оперативно-служебный транспорт отсутствовал вовсе. Зато автомобильных прицепов оказалось с лихвой – аж 170% от нормативной обеспеченности.Контролеры также досконально изучили наличие и других видов пожарно-технического вооружения. В общем она также оказалась недостаточной – по 10 видам из 48 не достигла даже 80%. По отдельным видам вооружения показатель просто мизерный – всего 3% от требуемого. Не все хорошо даже со средствами индивидуальной защиты – сотрудники обеспечены необходимым лишь на 93,4% от норматива. А, если учитывать истекшие сроки использования, и того меньше – на 54,5%. По отдельным видам средств индивидуальной защиты обеспеченность составляет всего 10%.В КСП Волгоградской области также обратили внимание на недостатки при учете подконтрольному комитету имущества на общую сумму в 22 миллиона рублей. Здесь также посчитали лишними расходы на содержание сотрудников на должности радиотелефонистов и на проведение предрейсовых медосмотров водителей пожарных автомобилей.