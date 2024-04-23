1 и 9 мая объявили выходными для волгоградских почтальонов

Тополиный пух, жара, апрель? В Волгограде из-за аномальной погоды деревья окончательно выбились из графика23.04.2024 11:03
Водитель опрокинувшейся легковушки погиб под Волгоградом23.04.2024 10:58
Во ВГИИКе прошел международный фестиваль музыкального исполнительства им. Слонимского23.04.2024 10:43
В Волгоградском государственном институте искусств и культуры завершился II Международный конкурс-фестиваль музыкального исполнительства имени Сергея Слонимского, выдающегося деятеля современной музыкальной культуры, петербургского композитора, народного артиста России, лауреата государственных премий. ...