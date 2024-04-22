



Аудиторы контрольно-счётной палаты Волгоградской области подвели итоги проверки «Исполнительной дирекции администрации Волгоградской области». Как сообщает ИА «Высота 102», в 2020–2022 годах подразделение, отвечающее за перевозку чиновников, на фоне спада загруженности продолжало тратить солидные суммы, что, по мнению экспертов, может говорить о неэффективном расходовании бюджетных средств.

За последние 10 лет показатели работы дирекции по транспортному обслуживанию органов государственной власти неуклонно снижаются. Пробег автомобилей падает одновременно с загруженностью водителей.

- Увеличение нагрузки на оперативный транспорт хотя бы в два раза приведет к повышению эффективности использования средств на 43,3 млн рублей, – уточняется в заключении ревизоров.

При этом «Исполнительная дирекция администрации Волгоградской области» оперативно отреагировала на критику аудиторов. В подразделении было назначено должностное лицо, которое будет оперативно собирать статистику и стимулировать загрузку автопарка.

Отметим, помимо прочего, ревизоры обнаружили нарушения требований исполнения госзадания, несостыковки в выплате стимулирующих надбавок, а также проблемы с ведением бухгалтерского учёта. При этом все перечисленные недочёты были оперативно устранены в установленные КСП сроки.

Из положительного аудиторы обратили внимание на снижение расходов на ремонт автопарка областной администрации благодаря переходу от услуг сторонних организаций к восстановлению автомобилей собственными силами.