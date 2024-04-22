В Волгоградской области при проверке ГТС нашли больше 200 нарушений





Нижне-Волжское управление Ростехнадзора подвело итоги мониторинга гидротехнических сооружений, расположенных на территории Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в 2023 году специалисты провели 66 контрольных мероприятий, по итогу которых выявлено 231 нарушение, а сразу 16 должностных и юридических лиц были привлечены к административной ответственности.

Существенное внимание специалисты уделили наиболее рискованному сооружению — «Волжской ГЭС». В течение 12 месяцев на объекте состоялось 11 плановых, а также 6 внеплановых проверок по ранее выданным предписаниям. В общей сложности экспертами Ростехнадзора зафиксировано 29 нарушений, к административной ответственности были привлечены 5 должностных лиц.

Отдельное направление в работе надзорного органа — оценка и утверждение деклараций безопасности на дамбы, плотины и другого рода гидротехнические сооружения. Такой документ раз в пять лет выдаётся на каждое ГТС, относящееся к определённому классу опасности.

В 2023 году специалисты рассмотрели 30 заявлений, утвердив 23 декларации. Ещё 7 не прошли проверку. Также эксперты изучили 12 заявлений на ввод в эксплуатацию ГТС, отклонив 4 обращения.

Чтобы предупреждать последствия аварий, подобных прорыву дамбы в Орске, специалисты Ростехнадзора просят незамедлительно сообщать обо всех проблемах, представляющих угрозу для дамб, плотин и других гидротехнических сооружений, относящихся к компетенции надзорного органа, по телефону: 8 (8442) 94-63-20. Кроме того, обо всех ЧС на гидротехнических сооружениях, создающих угрозу жизни и здоровью граждан, жители региона могут сообщить оперативному дежурному, обратившись на круглосуточную горячую линию: 8-961-067-65-45.