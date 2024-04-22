На СВО погиб контрактник из Волгоградской области Виктор Пудовкин

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб житель Калачевского района Волгоградской области Виктор Пудовкин. Печальную новость сообщили 22 апреля в администрации Береславского сельского поселения.
По информации сотрудников администрации поселения, прощание с героем СВО состоится 23 апреля в поселке Береславка.
Известно, что Виктору Александровичу было 43 года. Он служил по контракту, заключенному с Минобороны РФ.
Фото администрации Береславского сельского поселения VK.com, коллаж Павла Мирошкина/V102.RU