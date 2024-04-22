Общество

Волгоградец отсудил у мэрии 124 тысячи за убитую в 20-сантиметровой яме Toyota

Общество 22.04.2024 20:03
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22.04.2024 20:03


Администрация Волгограда по решению Центрального районного суда выплатит местному жителю 124 тысячи рублей за дорожно-транспортное происшествие, в результате которого повреждения получила иномарка Toyota Camry. Машина на одной из улиц города угодила в яму глубиной 20 сантиметров. 

Дорожно-транспортное происшествие, сообщает «Высота 102», произошло в ночь на 25 ноября 2022 года. 

 В 03.15 из-за ямы на дорожном покрытии произошло ДТП, в результате которого собственнику автомобиля был причинен материальный ущерб – согласно экспертному заключению, стоимость восстановительного ремонта транспортного средства составила 521 900 рублей, – говорилось в обосновании иска.  

Согласно материалам дела, на месте дорожно-транспортного происшествия сотрудниками ИДПС был проведен осмотр дорожной ямы. Как следует из схемы ДТП, длина выбоины составляла один метр, ширина – более трех метров, глубина – 20 сантиметров. 

При этом в соответствии с Государственным стандартом Российской Федерации «Автомобильные дороги и улицы», покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью. Пунктом 3.1.2. ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» установлено, что предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см, глубине - 5 см., – говорится в определении суда. 

В ходе судебных разбирательств, которые длились с июля  2023 года,  была проведена еще одна экспертиза, которая показала, что ущерб, причиненный иномарке выбоиной на дороге, составляет не полмиллиона, как было заявлено истцом, а всего 124 тысячи. 

– Проанализировав содержание указанного экспертного заключения, суд приходит к выводу, что оно в полном объеме отвечает требованиям статьи 86 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку содержит подробное описание произведенных исследований, сделанные в результате выводы и научно-обоснованные ответы на поставленные вопросы. Таким образом, принимая во внимание установленный судебной экспертизой размер действительной стоимости восстановительного ремонта транспортного средства, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для взыскания с администрации  Волгограда в пользу истца стоимость ущерба, причиненного в результате ДТП в сумме 124 700 рублей, – говорится в решении судьи Могильной. 

Отметим, что оплатить мэрии придется еще две экспертизы на общую сумму 47 тысяч рублей. 

Судебное решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано любой из сторон. 

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