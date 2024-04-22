



Администрация Волгограда по решению Центрального районного суда выплатит местному жителю 124 тысячи рублей за дорожно-транспортное происшествие, в результате которого повреждения получила иномарка Toyota Camry. Машина на одной из улиц города угодила в яму глубиной 20 сантиметров.

Дорожно-транспортное происшествие, сообщает «Высота 102», произошло в ночь на 25 ноября 2022 года.

– В 03.15 из-за ямы на дорожном покрытии произошло ДТП, в результате которого собственнику автомобиля был причинен материальный ущерб – согласно экспертному заключению, стоимость восстановительного ремонта транспортного средства составила 521 900 рублей, – говорилось в обосновании иска.

Согласно материалам дела, на месте дорожно-транспортного происшествия сотрудниками ИДПС был проведен осмотр дорожной ямы. Как следует из схемы ДТП, длина выбоины составляла один метр, ширина – более трех метров, глубина – 20 сантиметров.

– При этом в соответствии с Государственным стандартом Российской Федерации «Автомобильные дороги и улицы», покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью. Пунктом 3.1.2. ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» установлено, что предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см, глубине - 5 см., – говорится в определении суда.

В ходе судебных разбирательств, которые длились с июля 2023 года, была проведена еще одна экспертиза, которая показала, что ущерб, причиненный иномарке выбоиной на дороге, составляет не полмиллиона, как было заявлено истцом, а всего 124 тысячи.

– Проанализировав содержание указанного экспертного заключения, суд приходит к выводу, что оно в полном объеме отвечает требованиям статьи 86 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку содержит подробное описание произведенных исследований, сделанные в результате выводы и научно-обоснованные ответы на поставленные вопросы. Таким образом, принимая во внимание установленный судебной экспертизой размер действительной стоимости восстановительного ремонта транспортного средства, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для взыскания с администрации Волгограда в пользу истца стоимость ущерба, причиненного в результате ДТП в сумме 124 700 рублей, – говорится в решении судьи Могильной.

Отметим, что оплатить мэрии придется еще две экспертизы на общую сумму 47 тысяч рублей.

Судебное решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано любой из сторон.