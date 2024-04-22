Общество

«Часами стояли на пекле»: в Камышине после скандала с очередью на автобус усилят маршрут «Автостоянка — Кладбище»

Общество 22.04.2024 12:11
0
22.04.2024 12:11


21 апреля жители Камышина были вынуждены потратить существенную часть воскресного дня на стояние в огромной очереди на автобус. Как сообщает ИА «Высота 102», небывалый ажиотаж возник на конечной остановке спецмаршрута «Автостоянка — Кладбище», запущенного в преддверии Пасхи.

Многие горожане решили воспользоваться тёплой погодой, чтобы привести в порядок места захоронения родственников, однако муниципальный транспорт оказался не готов принять такое количество пассажиров.

– Каждый год так. Чему тут удивляться? Спасибо маршруткам, а то бы вообще пешком ходили, – пожаловалась в одном из городских пабликов местная жительница Екатерина Шестакова.

Во второй половине дня на конечной очередь растянулась на несколько десятков метров. На жаре вынуждены были ожидать приезда автобусов порядка сотни камышан, большинство из которых – люди преклонного возраста.

Кто побогаче, выходил из сложившейся ситуации с помощью таксистов.

– Да, сегодня тоже поехать хотели на кладбище, но народу было до самой дороги. В Яндексе запрашивали от 700 до 900 рублей за поездку до кладбища. Хорошо, что мужчина частником таксовал по-божески — с человека по 75 рублей брал, — рассказала еще одна местная жительница по имени Анастасия.

В местной автоколонне журналистам ИА «Высота 102» подтвердили случившееся.

– Маршрут «Автостоянка — Кладбище» мы каждый год запускаем в преддверии Пасхи. Традиционно его обслуживают два автобуса малого класса вместимости. Как правило, это полностью покрывает потребности муниципалитета, однако в этом году действительно произошел ажиотаж, которого мы не предвидели. В воскресенье в кратчайшие сроки организовали выход на маршрут дополнительного третьего автобуса, который помог ликвидировать очередь, развезя всех пассажиров, – рассказал ИА «Высота 102» директор транспортного предприятия Турал Давудов.

Отметим, руководство муниципального перевозчика пообещало сделать из произошедшего выводы и уже в ближайшие выходные спецмаршрут «Автостоянка — Кладбище» вновь будет усилен дополнительным автобусом.

Фото: сообщество Жесть. Камышин / Анастасия

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.04.2024 18:22
Общество 22.04.2024 18:22
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2024 17:49
Общество 22.04.2024 17:49
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2024 17:48
Общество 22.04.2024 17:48
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.04.2024 16:36
Общество 22.04.2024 16:36
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2024 16:00
Общество 22.04.2024 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2024 14:51
Общество 22.04.2024 14:51
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2024 14:44
Общество 22.04.2024 14:44
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2024 14:10
Общество 22.04.2024 14:10
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2024 14:00
Общество 22.04.2024 14:00
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2024 12:40
Общество 22.04.2024 12:40
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2024 12:21
Общество 22.04.2024 12:21
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2024 11:50
Общество 22.04.2024 11:50
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2024 11:48
Общество 22.04.2024 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.04.2024 11:30
Общество 22.04.2024 11:30
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2024 10:52
Общество 22.04.2024 10:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:22
Под Волгоградом браконьера осудили за вылов рыбы «черпаком»Смотреть фотографии
17:49
В Волгоградской области при проверке ГТС нашли больше 200 нарушенийСмотреть фотографии
17:48
«Сближает поколения»: в Дубовской школе-интернате прошел весенний субботникСмотреть фотографии
17:14
Пострадавшую под колесами Renault школьницу перевели из Волгограда в МосквуСмотреть фотографии
16:36
На СВО погиб контрактник из Волгоградской области Виктор ПудовкинСмотреть фотографии
16:30
В Волгограде членам межэтнической банды налетчиков дали на троих 40 летСмотреть фотографииCмотреть видео
16:29
Свет в интернет: протяженность ВОЛС билайна в Волгоградской области выросла на четвертьСмотреть фотографии
16:00
Полицейские и байкеры открыли мотосезон в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:27
Подвело здоровье: депутаты приняли досрочную отставку главы Котовского районаСмотреть фотографии
14:51
В Волгограде новой улице присвоят имя заслуженного металлурга Ивана ВолковаСмотреть фотографии
14:44
В Волгограде вместо первомайской демонстрации проведут митингСмотреть фотографии
14:44
Банк Уралсиб вошел в топ-10 ипотечных банков за 2023 годСмотреть фотографии
14:10
В волгоградском цирке начали реконструкцию трибунСмотреть фотографии
14:00
Волгоградец выплатил почти 1 млн рублей штрафов за нарушение ПДДСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде на видео попало ДТП с участием трех легковушекСмотреть фотографии
12:40
Под Волгоградом на американском заводе 26 апреля зазвучат электросиреныСмотреть фотографии
12:21
Волжская ГЭС перешла на максимальные сбросыСмотреть фотографии
12:11
«Часами стояли на пекле»: в Камышине после скандала с очередью на автобус усилят маршрут «Автостоянка — Кладбище»Смотреть фотографии
12:02
Волгоградцу грозит до 16 лет тюрьмы за убийство, совершенное стуломСмотреть фотографии
11:50
Был Ленин такой золотой: памятник вождю мирового пролетариата почернел в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:48
В Котельниково Волгоградской области засияла новая звезда мирового боксаСмотреть фотографии
11:33
Водитель Toyota «забодал» фуру на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:30
Волгоградцы отпразднуют Первомай и День Победы в условиях режима повышенной готовностиСмотреть фотографии
10:52
Опубликован маршрут ретропоезда «Воинский эшелон» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:36
Запуск семи фонтанов в центре Волгограда оценили в 1,8 млн рублейСмотреть фотографии
10:35
Нашли в лесу: стали известны подробности гибели студента из Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:12
В пойме Царицы рабочие заменили 168-метровый отрезок старого трубопроводаСмотреть фотографии
09:17
В Волгограде отменили отключение горячей водыСмотреть фотографии
08:47
В Волгограде 24 апреля на двух площадках стартует юношеский турнир УЕФАСмотреть фотографии
08:37
Суд арестовал трех волгоградцев за похищение двоих человекСмотреть фотографии
 