



21 апреля жители Камышина были вынуждены потратить существенную часть воскресного дня на стояние в огромной очереди на автобус. Как сообщает ИА «Высота 102», небывалый ажиотаж возник на конечной остановке спецмаршрута «Автостоянка — Кладбище», запущенного в преддверии Пасхи.

Многие горожане решили воспользоваться тёплой погодой, чтобы привести в порядок места захоронения родственников, однако муниципальный транспорт оказался не готов принять такое количество пассажиров.

– Каждый год так. Чему тут удивляться? Спасибо маршруткам, а то бы вообще пешком ходили, – пожаловалась в одном из городских пабликов местная жительница Екатерина Шестакова.

Во второй половине дня на конечной очередь растянулась на несколько десятков метров. На жаре вынуждены были ожидать приезда автобусов порядка сотни камышан, большинство из которых – люди преклонного возраста.

Кто побогаче, выходил из сложившейся ситуации с помощью таксистов.

– Да, сегодня тоже поехать хотели на кладбище, но народу было до самой дороги. В Яндексе запрашивали от 700 до 900 рублей за поездку до кладбища. Хорошо, что мужчина частником таксовал по-божески — с человека по 75 рублей брал, — рассказала еще одна местная жительница по имени Анастасия.

В местной автоколонне журналистам ИА «Высота 102» подтвердили случившееся.

– Маршрут «Автостоянка — Кладбище» мы каждый год запускаем в преддверии Пасхи. Традиционно его обслуживают два автобуса малого класса вместимости. Как правило, это полностью покрывает потребности муниципалитета, однако в этом году действительно произошел ажиотаж, которого мы не предвидели. В воскресенье в кратчайшие сроки организовали выход на маршрут дополнительного третьего автобуса, который помог ликвидировать очередь, развезя всех пассажиров, – рассказал ИА «Высота 102» директор транспортного предприятия Турал Давудов.

Отметим, руководство муниципального перевозчика пообещало сделать из произошедшего выводы и уже в ближайшие выходные спецмаршрут «Автостоянка — Кладбище» вновь будет усилен дополнительным автобусом.

Фото: сообщество Жесть. Камышин / Анастасия