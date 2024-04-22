Общество

В пойме Царицы рабочие заменили 168-метровый отрезок старого трубопровода

Общество 22.04.2024 10:12
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22.04.2024 10:12


В Волгограде в пойме реки Царицы продолжаются работы по замене ветхого трубопровода. По последней информации «Концессий водоснабжения», здесь уже завершен комплекс строительно-монтажных работ по восстановлению одной из двух ниток действующего трубопровода ТК-1 (дюкерного перехода через пойму реки Царицы) – рабочие заменили 168-метровый отрезок изношенной трубы. Обновленный участок, уточняют в компании, уже прошел испытания и работает в штатном режиме.

Подойти к замене двух ветхих нитей коллектора в пойме реки Царицы стало возможным после строительства и ввода в эксплуатацию дополнительной обводной ветки в начале 2023 года, – пояснили в «Концессиях». –Протяженность нового подземного участка составила почти полкилометра — именно эта линия взяла на себя часть стоков, которые ранее распределялись по двум ниткам, построенным еще в 60-х-70-х годах прошлого столетия. 

С вводом дополнительной ветки в пойме Царицы  стартовали работы по санации устаревших участков: специалисты определили фактическое расположение инженерных коммуникаций, местонахождение которых не соответствовало технической документации, после чего демонтировали старые фундаменты. На основании уточненных данных была актуализирована проектная документация и приняты новые технические решения. 

В ходе восстановительных работ при помощи специального устройства в трубопровод был запущен робот, который выводил изображение изнутри на внешние мониторы, чтобы специалисты смогли убедиться в качестве выполненных работ и надежности работы всего объекта, – пояснил ведущий инженер технического отдела Управления капитального строительства ООО «Концессии водоснабжения» Антон Попов. – На финальном этапе был заменен деформированный участок трубопровода протяженностью 168 метров. Работы выполнялись как открытым способом, так и методом горизонтально-направленного бурения — новый отрезок трубы проложен под землей без выхода на поверхность.


Уже проведенные в пойме Царицы работы решили две важные задачи – не только восстановлена нитка коллектора и повышена надежность работы объекта, но также предусмотрена возможность для быстрого переключения стоков с одной ветки на другую, для чего специалисты установили шиберные задвижки, контролирующие поток.

По информации «Концессий водоснабжения», согласно мониторингу, восстановленная ветка трубопровода в настоящее время работает в штатном режиме. 

После ввода в эксплуатацию обновленной ветки коллектора рабочие подрядной организации приступят к следующему этапу – реконструкции второй нитки трубопровода ТК2. Таким образом, по завершении всего комплекса работ водоотведение, возможно, будет осуществляться по трем ниткам – резервной и двум обновленным, – сообщил начальник управления капитального строительства ООО «Концессии водоснабжения» Александр Кибирев. 

Три линии магистрального коллектора в дальнейшем позволят развивать Центральный и Ворошиловский районы Волгограда в рамках комплексной программы 10-летнего развития.  

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