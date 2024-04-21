Троих рыбаков на лодке с мотором задержали в Волгоградской области

В Волгоградской области инспекторы Росрыболовства и сотрудники полиции задержали троих мужчин, которые рыбачили браконьерским способом. Как сообщили V102.RU в Азово-Черноморском территориальном управлении, рейд прошел на Цимлянском водохранилище в Калачевском районе.

Рыбаки, которые осуществляли браконьерский лов, были замечены на Верхнем плесе водохранилища в 1,5 км ниже по течению от хутора Колпачки. Мужчины рыбачили с использованием ставной сети длиной 71,5 метра и высотой 3 метра на лодке «Казанка – М» с подвесным мотором «Вихрь-25», что запрещено Правилами рыболовства.





У них изъято 18,5 кг рыбы - это 15 лещей, три сазана и одна густера. Ущерб оценивается 10 тысяч 775 рублей.

Материалы в отношении нарушителей переданы в правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства