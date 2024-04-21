В Волгограде утвердили охранное обязательство для аварийного «Маяка»

Облкультнаследия утвердило охранное обязательство на объект культурного наследия федерального значения «Маяк», расположенный в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, памятник морякам Волжской военной флотилии, принимавшим участие в Сталинградской битве, расположен на входе в Волго-Донской судоходный канал им. В.И. Ленина.

В 2021 году сообщалось, что этот памятник истории и культуры, который находился в аварийном состоянии, хотели временно законсервировать. Для этого вокруг «Маяка» планировали соорудить деревянный каркас и закрыть его ДСП. Такое решение объяснялось тем, что консервация объекта необходима, чтобы предотвратить его разрушение в осенне-зимний период. Тогда заказчиком работ выступало ФБУ «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей».

В каком состоянии этот памятник находится в настоящее время – неизвестно.

Ранее указывалось, что здесь необходимо провести капитальный ремонт фасадов, крыши и водосточной системы, а также требуется замена старой металлической двери на центральном фасаде, ведущей в маяк.

Согласно приложению к приказу Облкультнаследия, в течение 36 месяцев со дня получения охранного обязательства необходимо провести инженерно-техническое исследование конструкции объекта, разработать техническую документацию по сохранению этого памятника.

В течение 60 месяцев со дня получения охранного обязательства нужно провести работы по сохранению «Маяка», согласно разработанному и утвержденному проекту.

Справка.

Памятник был сооружен в 1952 году по проекту автора-архитектора Р.А. Якубова. «Маяк» расположен справа от шлюза №1 в Красноармейском районе Волгограда напротив памятника Ленину, доступ к нему только по воде. Входит в архитектурный комплекс волжского входа в Волго-Донской судоходный канал.





Расположен «Маяк» на искусственной насыпи. Это сооружение высотой 25 метров, увенчанное легкой колоннадой. Стены маяка оформлены чугунными рострами – изображением носовых частей корабля, выполненных из металла. Башня маяка имеет прямоугольную конфигурацию, выполнена из кирпича с последующим оштукатуриванием поверхности фасадов раствором на белом цементе с добавлением мраморной крошки. Наружные стены выполнены из силикатного кирпича. Башня завершена крышей, которая ограничена по периметру невысоким глухим парапетом, завершенным ограждением из металлического прута. Декоративные элементы выполнены в стиле русского классического зодчества – выполнены из офактуренных железобетонных блоков.

Ступенчатый переход к башне увенчан декоративным поясом, по центру из крупных рельефных букв под золото выполнена надпись: «Слава доблестным морякам Волжской военной флотилии, героически защищавшим Царицын (1918 – 1919) – Сталинград (1942 – 1943).

Фото: архив ИА «Высота 102»