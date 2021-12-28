В Волгограде законсервируют аварийный «Маяк»





Комплекс противоаварийных мероприятий для консервации проведут на объекте культурного наследия федерального значения в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, подрядчика определят в ходе электронного аукциона, объявленного ФБУ "Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей". Комплекс противоаварийных работ намечен на объекте "Маяк" - памятник морякам Волжской флотилии, принимавшим участие в Сталинградской битве. Он расположен на входе в Волго-Донской судоходный канал им. В.И. Ленина. Законсервировать объект планируют за 20 календарных дней со дня заключения контракта. Его начальная стоимость составляет 370 тысяч рублей.

Согласно техническому заданию, вокруг памятника будет сооружен деревянный каркас, который закроют ДСП.

Отметим, что памятник начали ремонтировать, но осенью текущего года договор с подрядной организацией был расторгнут. "Маяк" решили временно законсервировать, чтобы предотвратить его разрушение в осенне-зимний период. Ранее сообщалось, что этому объекту культурного наследия федерального значения требуется капитальный ремонт фасадов, крыши, водосточной системы. Из-за физического износа требуется замена старой металлической двери на центральном фасаде, ведущей в маяк.

Справка.

Памятник был сооружен в 1952 году по проекту автора-архитектора Р.А. Якубова. "Маяк" расположен справа от шлюза №1 в Красноармейском районе Волгограда напротив памятника Ленину, доступ к нему только по воде. Входит в архитектурный комплекс волжского входа в Волго-Донской судоходный канал.

Расположен "Маяк" на искусственной насыпи. Это сооружение высотой 25 метров, увенчанное легкой колоннадой. Стены маяка оформлены чугунными рострами – изображением носовых частей корабля, выполненных из металла. Башня маяка имеет прямоугольную конфигурацию, выполнена из кирпича с последующим оштукатуриванием поверхности фасадов раствором на белом цементе с добавлением мраморной крошки. Наружные стены выполнены из силикатного кирпича. Башня завершена крышей, которая ограничена по периметру невысоким глухим парапетом, завершенным ограждением из металлического прута. Декоративные элементы выполнены в стиле русского классического зодчества – выполнены из офактуренных железобетонных блоков.

Ступенчатый переход к башне увенчан декоративным поясом, по центру из крупных рельефных букв под золото выполнена надпись: "Слава доблестным морякам Волжской военной флотилии, героически защищавшим Царицын (1918 – 1919) – Сталинград (1942 – 1943)". Обследование, проведенное еще летом 2020 года показало, что ремонта требует и эта табличка, которая испортилась из-за осадков.



