Почетные звания в Волгоградской области присвоили троим чиновникам

Подарок от президента России к Дню местного самоуправления, который отмечается сегодня, 21 апреля, получили в Волгоградской области несколько чиновников. Как сообщает V102.RU со ссылкой на президентский Указ, опубликованный еще 19 апреля, почетные звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» удостоены трое представителей Волгоградской области.

В этом списке – глава городского округа – город Камышин Станислав Зинченко, глава Светлоярского городского поселения Александр Клюев и ведущий специалист администрации Уметовского сельского поселения Камышинского района Елена Шеремет.

Глава Камышина сегодня в День местного самоуправления опубликовал праздничный пост в своем Telegram-канале, адресованный сотрудникам и ветеранам муниципальной службы, а также депутатам.

- На сегодняшний день наша администрация – это сплоченная команда единомышленников, готовая ко всем вызовам времени. В современных условиях большое значение имеет совместная созидательная работа всех уровней власти, общественных организаций и неравнодушных граждан, - написал теперь уже заслуженный работник местного самоуправления РФ Станислав Зинченко.