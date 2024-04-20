Похолодание до +2 ожидают в Волгоградской области 23 апреля

Общество 20.04.2024 18:45
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20.04.2024 18:45
В Волгоградской области рабочая неделя начнется с дождей и ночного похолодания. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, если завтра, 21 апреля в регион придет летняя жара – до +32, то в понедельник погода испортится. Дневная температура снизится до +24, прогнозируют также дожди. А в ночь на 23 апреля местами ночью может похолодать до +2 градусов.В Волгограде также 22 апреля прогнозируют небольшие дожди ночью и утром. Столбик термометра в понедельник опустится после знойного воскресенья до +23. В ночь на 23 апреля в областном центре будет весьма зябко – не более +9.
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