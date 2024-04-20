С Лысой горы в Волгограде вывезли четыре грузовика с мусором





В Волгограде прошел субботник около мемориала на Лысой горе. Совместно с коммунальными службами в уборке территории приняли участие юнармейцы и неравнодушные горожане, рассказали V102.RU в администрации города.





Фото администрации Волгограда



При помощи тяжелой техники собрано порядка 140 кубометров мусора, который и вывезли коммунальные службы. В работах были задействованы погрузчик и четыре грузовых автомобиля.Территория, бывшая одним из мест самых кровопролитных боев на юге Сталинграда, периодически заваливается мусором, который везут сюда нелегальные перевозчики. Только в минувшем году в рамках месячника по благоустройству здесь собрали около тысячи кубометров мусора. Также сегодня весенняя уборка прошла у мемориала «Остров Людникова» в Краснооктябрьском районе.