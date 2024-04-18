В Волгоградской области пройдет выставка однолетних цветов





20 апреля в Волжском откроется выставка однолетних цветов. Уникальная экспозиция, в которую вошли свыше 200 тыс. растений, будет доступна на площадке оранжереи Волгоградского областного ботанического сада.

- Посетители увидят десятки видов бархатцев, петуний, георгин, гвоздики китайской, колеуса, фиалок, сальвий и др. Кроме того, здесь будет работать благотворительная интерьерная ярмарка, — рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе облкомприроды.

Отметим, региональный ботанический сад ежегодно проводит выставки первоцветов, суккулентов и «Бал хризантем», однако экспозиция с цветущими однолетними растениями откроется впервые. Выставка будет работать ежедневно с 20 по 30 апреля с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Волжский, ул. Набережная, 2Л.