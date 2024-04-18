Волгоградстат зафиксировал снижение цен на еду

В Волгоградской области произошло снижение цен на широкий перечень продовольственных товаров. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные еженедельного мониторинга потребительских цен Волгоградстата, в списке из 45 позиций дешевле стали порядка 30 различных видов продуктов, по сравнению с неделей ранее.

Так, подешевела свежая капуста на 3,19% - до 38,14 руб./кг., свежие огурцы - на 2,91% (165,34 руб./кг.), свежие помидоры - на 1,2% (233,17 руб./кг.), морковь - на 1,06% (до 35,77 руб./кг.), рук репчатый - на 0,8% (до 31,51 руб./кг.), бананы - на 0,6% (до 143,44 руб./кг.).

Цена на маргарин упала почти на 2,2%, макароны и вермишель - на 1,8%. Творог и колбаса подешевели на 1,6%, сливочное масло - на 1%, сосиски и сардельки - на 0,9%, масло подсолнечное - на 0,1%, яйца куриные - на 0,4%, гречневая крупа - на 1,1%, рис - на 0,1%, свинина, сметана и водка - на 0,2% и др.

За неделю, согласно наблюдениям статистического ведомства, подросла стоимость только 15 видов продовольственных товаров, а также обеда в столовой. Лидером подорожания стала свекла - рост на 6,1% (43,49 руб./кг), картофель - на 1,2% (28,72 руб./кг), яблоки - на 0,02% (108,07 руб./кг.), говядина - на 0,5% (513,45 руб./кг.), мука пшеничная и сахар - на 1%, хлеб, хлебобулочные изделия и соль подорожали на 0,4%, сыры твердые и мягкие - на 0,1% и др.

Обед в столовой стал дороже на 0,8% и теперь составляет 346,48 руб. на 1 человека.

Фото из архива V102.RU