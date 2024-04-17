Маневры «Гасителя-2» на Волге озадачили волгоградцев

Пожарно-спасательный катер «Гаситель-2» сегодня предстал в действии в акватории Волги в районе Центральной набережной Волгограда, передает V102.RU. По сообщению очевидцев, на реке происходит тушение пожара на судне при помощи специального катера.





«Гаситель-2» щедро заливал струями воды речной трамвайчик, из которого шел дым.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области пояснили, что это не реальный пожар, а учебная тренировка и поводов для беспокойства нет. Спасатели таким образом готовятся к пожароопасному сезону.

Видео: Волгоград №1 / t.me