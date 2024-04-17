Под Волгоградом из-за паводка удлиняют понтонный мост между поселками





Понтонный мост через реку Ахтуба в Ленинском районе Волгоградской области из-за подъема воды удлиняют каждые два дня, что позволяет сохранять сообщение между селами Восьмое Марта и Заплавное. Об этом V102.RU сообщили сегодня, 17 апреля, в районной администрации.

- Вода постоянно прибывает, поэтому за понтонной переправой круглосуточно следят специалисты. Примерно раз в два дня мы наращиваем мост, то есть прибавляем по понтону. В запасе у нас еще 10 понтонов. По состоянию на 12.00 17 апреля проезд по мосту есть, сообщение осуществляется в штатном режиме, - рассказали информагентству в администрации Ленинского района.

Владельцы магазинов в поселке Восьмое Марта утверждают, что продукты к ним регулярно завозят и на прилавках все необходимое есть.









Напомним, что в прошлом году из-за разлива Ахтубы отрезанным от транспортного сообщения оказался поселок Восьмое Марта, который со всех сторон окружает вода. Понтонный мост не справился с нагрузкой во время пиковых сбросов воды на Волжской ГЭС и частично затонул. Тогда в восстановлении переправы помогали военные.

Фото администрации Ленинского района

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