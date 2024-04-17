Четыре человека пострадали на трассе Волгоград-Луганск в результате столкновения «УАЗа» с иномаркой. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла ночью на 101 км автодороги «Волгоград - Каменск-Шахтинский – Луганск» в Калачевском районе Волгоградской области.

По предварительной информации, 48-летний водитель «УАЗа» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault Duster.

В результате ДТП пострадали водитель и 42-летний пассажир «УАЗа», а также 36-летний водитель и 44-летний пассажир иномарки. Все были доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области