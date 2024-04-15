Общество

Путин заслушает доклад губернатора Волгоградской области

Общество 15.04.2024 13:51
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15.04.2024 13:51



Президент России Владимир Путин сегодня, 15 апреля, проведет переговоры по видеоконференцсвязи с губернаторами Волгоградской и Астраханской областей Андреем Бочаровым и Игорем Бабушкиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

Ожидается, что губернаторы отчитаются перед президентом по ключевым направлениям развития регионов.

Фото: kremlin.ru 

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