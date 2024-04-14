Общество

Бог любит троицу: в Волгограде вновь пытаются найти подрядчика для реконструкции ГРЭС

Общество 14.04.2024 09:22
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14.04.2024 09:22


Череда неудач продолжает преследовать проект реконструкции подстанции «Волгоградской ГРЭС» стоимостью 1,5 млрд рублей. Сначала на первый аукцион, состоявшийся в январе 2024 года, не заявился ни один участник, затем компания, отобранная по итогу второго тендера, начала затягивать подписание контракта.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на протокол разногласий, размещённый на Госзакупках, заказчик и исполнитель не сошлись в сроках выполнения работ, размере штрафных санкций и порядке поэтапной приёмки объекта, а также ещё по нескольким десяткам пунктам соглашения, затрагивающих технические аспекты.

В итоге после нескольких недель переговоров контракт так и не был подписан. 2 апреля властями была создана комиссия, которая признала ООО «ПК «РУСГАРД», победившую во втором аукционе, уклоняющейся от подписания соглашения. На основании этого документа процедура заключения контракта была отменена.

Теперь власти вновь пытаются найти исполнителя. 11 апреля был объявлен третий по счёту конкурс на реконструкцию «Волгоградской ГРЭС». Заявки от участников будут приниматься до 27 апреля 2024 года.

Напомним, как ранее уже сообщало ИА «Высота 102», комплекс работ по реконструкции подстанции разбит на 24 этапа. При этом реконструкция должна была быть произведена в довольно сжатые сроки — по контракту сдача объекта намечена на конец 2024 года. Всего за несколько месяцев исполнителю предстоит демонтировать старые конструкции, распланировать участок, оборудовать фундаменты, после — смонтировать на них новое оборудование и произвести пусконаладочные работы. Отдельным пунктом в контракте прописано благоустройство прилегающей к ГРЭС территории.

Фото из архива редакции

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