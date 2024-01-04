На Волгоградской ГРЭС в Бекетовке реконструируют подстанцию





Комплекс работ по реконструкции двухтрансформаторной подстанции, включая приобретение, поставку и монтаж оборудования, а также пусконаладочные работы проведут в поселке Бекетовка на территории Волгоградской ГРЭС в 2024 году. На эти цели, сообщает ИА «Высота 102», планируют направить порядка полутора миллиардов рублей.

31 декабря на сайте госзаказов разместили конкурс по отбору подрядной организации для реконструкции подстанции. Заказчиком работ выступает ГБУ ВО «Волгоградский центр энергоэффективности», исполняющее функции госзаказчика от имени Волгоградской области. Окончание приема заявок намечено на 17 января текущего года, а приступить к работам победитель аукциона должен будет не позднее февраля настоящего года.



Согласно размещенным в открытом доступе документам, комплекс работ по реконструкции подстанции разбит на 24 этапа – последний должен стартовать в июне, а завершиться не позднее 19 сентября 2024 года.

Отметим, что в перечень работ, согласно смете, входят: подготовительный этап, подразумевающий демонтаж строительных конструкций, земляные работы, устройство фундаментов и оснований, монтаж оборудования, пусконаладочные работы, устройство наружных сетей и пр. На заключительном этапе подрядчик проведет благоустройство прилегающей территории и озеленение.