Общество

Самой секретной спецслужбе СССР исполняется 81 год

Общество 13.04.2024 09:34
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13.04.2024 09:34

Лучшей контрразведке мира 19 апреля 2024 года исполняется 81 год. Именно в этот день было образовано Главное управление контрразведки «Смерш» Народного комиссариата обороны СССР. Деятельность самой эффективной спецслужбы Второй мировой войны обросла легендами — сотрудники засекреченной организации не имели себе равных в масштабе и дерзости проводимых операций. 

В апреле 1943 года Иосиф Сталин утвердил постановление СНК СССР № 415-138сс, в соответствии с которым Управление особых отделов НКВД СССР было передано в Народный Комиссариат Обороны. Образовано Главное управление контрразведки «Смерш» НКО СССР. Возглавил его комиссар госбезопасности 2-го ранга Виктор Абакумов, который подчинялся непосредственно Сталину.   

Отметим, что в условиях отступления Красной Армии под натиском немецко-фашистских войск военная контрразведка главным образом боролась со шпионами и предателя в частях РККА, дезертирами в прифронтовой полосе. После победы советских войск под Москвой, а затем и под Сталинградом обстановку на советско-германском фронте удалось стабилизировать. 

Изменение тактики с оборонительной на наступательную требовал от военных контрразведчиков совсем других действий. Проводились операции по внедрению агентов в германские и финские разведшколы, проведены первые радиоигры, вносящие сумятицу в ряды противника. Также руководству страны регулярно докладывали оперативную информацию о состоянии боеспособности войск, что позволяло оперативно принимать решения на высшем уровне по важнейшим стратегическим направлениям. 

Только в июне-июле 1943 года контрразведчиками Центрального фронта обезврежены 15 разведывательно-диверсионных групп противника. В 1943 году ГУКР «Смерш» предотвращен теракт в отношении будущих маршалов Победы Рокоссовского и Говорова, а в 1944 году — в отношении Сталина. Всего за годы войны советские органы безопасности обезвредили более 30 тысяч шпионов, 3,5 тысячи диверсантов и шесть тысяч террористов. 

Ни один стратегический план советского командования не стал достоянием немцев. Армию и флот силами контрразведки надежно оградили от подрывной деятельности спецслужб нацистской Германии и ее союзников. По итогам войны Сталин объявил военным контрразведчикам благодарность за их вклад в приближение Победы. Тысячи армейских чекистов представили к правительственным наградам, в том числе лучших отметили орденами Ленина и Красного Знамени, полководческими орденами Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Нахимова.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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